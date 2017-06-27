Парубий надеется, что парламент на следующей неделе рассмотрит во втором чтении законы о медреформе

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется, что парламент на следующей пленарной неделе рассмотрит во втором чтении законопроект о проведении медицинской реформы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

Говоря о готовности проекта закона о реформировании системы здравоохранения, Парубий отметил, что этот вопрос находится на рассмотрении в профильном комитете.

"Сейчас работает комитет, и одновременно работает рабочая группа", - сказал он.

Спикер выразил надежду, что они доработают представленные к законопроекту поправки, чтобы парламент на следующей пленарной неделе мог рассмотреть его во втором чтении.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (регистрационный № 6327). Этот законопроект является одним из нескольких необходимых для проведения медицинской реформы.

20 июня на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения была создана рабочая группа по подготовке ко второму чтению законопроекта № 6327.