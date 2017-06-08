Богомолец выступает против фингарантий предоставления медуслуг

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец (фракция «БПП») выступает против принятия правительственного законопроекта относительно государственных финансовых гарантий предоставления медицинских услуг и лекарственных средств.

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Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления в парламенте она назвала странной ситуацию, когда данный законопроект рассматривался не Комитетом по вопросам здравоохранения, а Комитетом по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.

«Министерство здравоохранения, Кабмин так и не смогли за последний год дать ответ на вопрос, что будет входить в базовый гарантированный пакет медицинской помощи, сколько стоит эта помощь, сколько платить нужно людям по сооплате», - сказала Богомолец.

«По сути сейчас мы бросаем людей под танки и даем им еще дополнительные тарифы», - отметила она и подчеркнула, что люди вынуждены будут платить, кроме повышенных тарифов за коммунальные услуги, еще и за оказание медицинской помощи.

Богомолец утверждает, что, согласно этому законопроекту, не смогут «попасть в больницу психически больные, люди не смогут получить справку о вскрытии, потому что патологоанатомическая служба не отнесена к услугам, которые гарантирует государство».

Также, по ее словам, не смогут получить плановые операции дети-сироты, дети с недостатками развития.

«Все будут обязаны доплачивать, и вопрос - сколько», - подчеркнула председатель комитета.

В ответ и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун попросила не передавать данный законопроект в Комитет, который возглавляет Богомолец, а оставить его в Комитете по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (регистрационный номер 6327).