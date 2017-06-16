Уровень медицинской помощи в сельской местности является недопустимым - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал внесение в парламент как неотложного законопроекта о реализации медицинской реформы в сельской местности.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил сегодня во время мероприятий по случаю Дня медицинского работника в Мариинском дворце в Киеве.

«Пациентам должны гарантировать качественные услуги, и неотъемлемой частью реформы должна стать реформа медицинской помощи на селе. 30% украинцев сегодня проживают в сельской местности, и уровень медицинской помощи там недопустимый», - заявил он.

Президент подчеркнул, что дал поручение подготовить соответствующий законопроект и предложит рассмотреть его в Верховной Раде как неотложный.

«Мы должны предложить для украинского села совершенно новые современные решения - не просто изменение финансирования, а решения, которые должны опираться на современные телекоммуникационные технологии, консультирование, лечение. Приоритетом поставить обеспечение медицинским транспортом, что вместе со строительством дорог позволит значительно улучшить медицинское обеспечение жителей украинского села», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 2 июня на заседании Национального совета реформ, посвященном вопросу реформирования медицинской сферы, Порошенко заявил, что инициировал разработку законопроекта, предусматривающего качественно новые правила медицинской помощи на селе с использованием современных технологий. Законопроект будет частью пакета решений по проведению медреформы.