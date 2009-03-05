Фитнес за рабочим столом

У женщин по поводу занятий спортом есть две любимые отговорки: нет сил и нет времени. Если с ленью справиться может только чудо или волевое усилие, то с нехваткой времени чуть проще: тренировать мышцы можно даже на работе. И потеть при этом вовсе необязательно, пишет she.

Для бедер

Поставьте ноги под столом на ширину плеч. Если вы в туфлях на высоких каблуках, их лучше снять. Не забудьте выпрямить спину и напрячь мышцы живота. Поочередно давите пяткой правой и левой ноги в пол, удерживая напряжение 5–7 секунд. Повторите упражнение по 10 раз каждой ногой. Упражнение полезно для задней поверхности бедер.

Сидя, прижмите колени друг к другу. Руки поставьте на стул с обеих сторон, на уровне середины бедер. Преодолевая сопротивление рук, давите на них, изо всех сил напрягая мышцы в течение 5–7 секунд, потом расслабляйте. Повторите не менее 20 раз. Это упражнение помогает предотвратить «галифе».

Сядьте на край стула и поставьте ноги вместе, прижав колени друг к другу. Спина прямая. Поочередно выпрямляйте левую и правую ногу, потягивая носок на себя. Выполняйте упражнение до тех пор, пока в мышцах не возникнет ощущение легкого жжения. Это упражнение укрепляет передние мышцы бедра.

Для грудных мышц

Сядьте на край стула, выпрямите спину и обхватите руками подлокотники кресла так, чтобы локти и кисти оказались на их внешней поверхности. Теперь аккуратно сжимайте локти, стараясь подтянуть подлокотники к себе. Только не перестарайтесь, иначе придется отвечать за сломанное кресло. Сделайте 15–20 раз это упражнение, удерживая напряжение по 5–6 секунд.

Для пресса

Вряд ли вы элегантно сможете разместиться на офисном ковре для скручиваний. Зато можно проделать следующее: садитесь на стул, выпрямите спину, расправьте плечи и немного напрягите ягодицы. Сделайте глубокий вдох и на выдохе изо всех сил втяните живот. Выполните не менее 50 таких втягиваний за счет напряжения пресса.

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