Когда в Украине одобрят законы о медицинской реформы: прогнозы чиновника

Кабинет министров надеется, что до конца июня Верховная Рада примет законы о медицинской реформы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По его словам, после наработок в рабочей группе и после заседания Национального совета реформ правительство снова внесло в ВР соответствующие законопроекты с учетом замечаний к ним.

Как сказал Кубив, правительство надеется, что эти законопроекты будут приняты "уже до конца июня этого года".

По его словам, важно, чтобы уже на этой пленарной неделе парламент начал рассмотрение законопроектов, касающихся медицинской реформы. "Это стратегически важно, так как речь идет о жизни людей. Нельзя дальше откладывать эту реформу, как это делалось многие годы... ", - подчеркнул Кубив.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Кабинет министров одобрил четыре законопроекта по реформированию системы здравоохранения: «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств»; "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно расходов на первичную медицинскую помощь"; "Изменения в основы законодательства Украины о здравоохранении (изменения в ст. 3, 8 и 35)" и "О дополнительных государственные финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств лицам, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в антитеррористической операции и обеспечивают ее проведение".

18 мая Верховная Рада не включила в повестку дня сессии ни одного законопроекта, касающегося реформирования сферы здравоохранения. Депутаты не поддержали включение ни правительственных, ни депутатских законопроектов по этой тематике.

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2 июня и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выразила надежду на включение 6 июня в повестку дня работы Верховной Рады законопроектов по реформе финансирования здравоохранения.

На брифинге по результатам заседания Национального совета реформ она сказала: "Министерство здравоохранения и правительство подали в Верховную Раду еще в апреле 4 законопроекта на изменение системы финансирования здравоохранения, что было требованием стратегии изменения финансирования здравоохранения, принятой Кабинетом министров еще в ноябре 2016 года". После представления этих законопроектов, напомнила она, рабочая группа из 22 депутатов доработала законопроекты.

"Сегодня мы обсуждали те изменения, которые были сделаны, и подаем снова разработанные законопроекты. Теперь их будет два - №№ 6327 и 6029, которые подаем уже сегодня на регистрацию. Надеемся, что во вторник будут представлены на повестку дня, и будем рассматривать их на комитетах уже в среду (7 июня) ", - заявила Супрун.

В свою очередь член Комитета ВР вопросам здравоохранения, координатор рабочей группы по разработке законопроектов по реформированию системы здравоохранения Сергей Березенко заявил, что соответствующие законопроекты будут предлагать принять в парламенте 22 июня. Это будут два законопроекта: три законопроекта будут объединены в один, а еще один - изменения в Бюджетный кодекс.