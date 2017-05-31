Кабмин освободил студентов-медиков от обязательной отработки

Кабинет министров Украины освободил студентов-медиков от обязательной отработки.

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Как сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Министерства образования и науки Украины, соответствующее постановление было принято на заседании правительства сегодня, 31 мая. Таким образом, окончательно отменено обязательное трудоустройство студентов.

«Обязательное трудоустройство для остальных студентов было отменено еще в прошлом году, однако именно трудоустройство студентов-медиков оставили в связи с позицией профильных учреждений. Теперь и студенты-медики могут распоряжаться собой после выпуска и реализовать свое конституционное право на свободный выбор места дальнейшей работы», - пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич.

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В ведомстве отметили, что решение было принято в связи с изменениями в законодательстве. Так, ранее законом «О внесении изменений в закон Украины «О высшем образовании» относительно трудоустройства выпускников» были отменены нормы об обязательности трудоустройства выпускников высших учебных заведений.

Как напомнили в МОН, ранее студенты, которые учились по государственному заказу, должны были отработать три года на том предприятии, куда их направило учебное заведение по распределению. В случае, если выпускник не имел желания работать, ему предоставлялось право возместить деньги за обучение. Отработка контролировалась финансовой инспекцией.