В систему оценивания знаний выпускников медицинских вузов включат международные тестовые вопросы – Минздрав

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский во время пресс-конференции в Киеве.

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«Изменения в системе медицинского образования являются одной из важнейших составляющих всей медицинской реформы», – подчеркнул он.

По словам Линчевского, первым шагом станет движение в сторону гармонизации системы оценивания знанийи лицензирование студентов-выпускников и интернов медицинских вузов.

«Первый шаг, который произойдет в скором времени, включение в обязательное тестирование, в лицензионные экзамены, вопросов, условно, международных», – пояснил заместитель министра.

По его словам, это поможет увидеть, чего стоит украинское образование, увидеть существующие пробелы и понять, как планировать следующие шаги.

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«Уже в марте интерны будут сдавать смешанный экзамен, в котором мы будем иметь международные тестовые вопросы. Следующий экзамен будет в мае. И это то направление, которое проходили и другие страны Европы», – добавил Линчевский.

Вместе с тем, заместитель директора Центра тестирования при Министерстве здравоохранения Украины Марина Мруга отметила, что из медицинских вузов не выпускаются примерно 10% обучавшихся студентов. «К примеру, только на последнем этапе, на выпускном экзамене, не получили дипломы более 100 человек», – сказала она.