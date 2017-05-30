Минздрав планирует на базе поликлиник открыть амбулатории и "центры здоровья"

Совместно с Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ, депутатами Верховной Рады Министерство здравоохранения Украины работает над требованиями к медицинской инфраструктуры и совершенствованием государственных строительных норм, сообщили в Минздраве.

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Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк во время совещания "Развитие территорий. Насущные проблемы градостроительной документации" сообщил о трансформации сети медицинских учреждений в громадах и отметил, что изменения прежде всего коснутся инфраструктуры для первичной помощи в сельской местности.

«Вопросы медицинской инфраструктуры это не вопрос только строительства, это - вопрос здоровья людей. Часто люди думают, что если поблизости есть больница, то они имеют доступ к медицинской помощи. К сожалению, это не так. Само наличие дома вовсе не означает наличия качественной медицинской услуги », - считает Ковтонюк.

По его мнению, врачи даже за высокую зарплату ехать работать в село, если там не будет качественной медицинской инфраструктуры.

Сегодня продолжается работа над ее планированием, в частности, рассматриваются макеты амбулаторий, центров здоровья, которые планируется создавать на базе бывших поликлиник, и пересматриваются требования к помещениям больницы.

Так, на первичке речь идет о 2 форматах медицинской инфраструктуры для общества: монопрактика (помещение практики, где располагается и жилье врача), которая создается для отдаленных сел, и опорный пункт медицинской практики на 3-5 врачей, обслуживающих 7-10 тыс населения. По мнению Минздрава, последний вариант наиболее эффективен с медицинской точки зрения. Врачи смогут заменять друг друга в случае болезни или отпуска, советоваться между собой в сложных случаях и оказывать помощь 24 часа в сутки в режиме дежурства.

Для небольших городков профильное министерство, поддержав предложение Ассоциации городов Украины, предлагает использовать помещение больших поликлиник для предоставления других немедицинских услуг, связанных со здоровьем (реабилитационные услуги, массажные кабинеты, лечебная гимнастика и т.д.).