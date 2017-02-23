Географические границы госпитального округа предлагает местная власть - Минздрав

Как отметили УНИАН в Минздраве, госпитальные округа создаются для упорядочения сети медучреждений, которые оказывают людям специализированную медицинскую помощь.

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В каждом госпитальном округе будет по крайней мере одна больница интенсивного лечения, оснащенная всем необходимым оборудованием, чтобы оказывать специализированную медицинскую помощь круглосуточно. Расстояние до этой больницы должно быть таким, чтобы человек смог добраться туда максимум за час.

Также госпитальный округ должен охватывать по крайней мере 120 тысяч населения. И это единственные требования, которые выдвигает Минздрав к формированию госпитальных округов.

Все остальные вопросы решают общины: какой должна быть сеть медицинских учреждений в госпитальном округе, какие больницы стоит перепрофилировать, а какие медучреждения дополнительно создать, как пациенты смогут до них доехать, какие дороги для этого нужно отремонтировать или построить. Центральная власть в этот процесс не вмешивается, подчеркивают в Минздраве.