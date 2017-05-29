Супрун призвала украинцев сообщать в Минздрав о нарушениях со стороны членов медико-социальных экспертных комиссий

В.И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала украинцев сообщать в Министерство здравоохранения о нарушениях со стороны членов медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве.

Супрун признала, что в стране хронически больные, внутренние переселенцы и люди с инвалидностью находятся в тяжелом состоянии, зато часто члены МСЭК нарушают свои профессиональные обязанности.

"Правила МСЭК четко прописаны, но не соблюдаются на местах. Есть честные члены этих комиссий, которые соблюдают требования Минздрава. Но и много нечестных... Мы слышим жалобы от переселенцев, от бойцов, раненых в АТО, от людей, которые годами живут с инвалидностью. Нам нужно знать, если есть проблемы, чтобы мы могли реагировать на эти ситуации", - подчеркнула Супрун.

Она раскритиковала ситуацию, когда человек годами является инвалидом, с ампутированным органом, но каждый год должен подтверждать свой статус.

"Минздрав должен знать о случаях злоупотреблений, чтобы увольнять медиков, которые нечестно, неправильно действуют. Мы не правоохранительный орган, мы не можем арестовывать людей, но мы можем реагировать на их работу и не давать им возможности дальше находиться на должностях, если они нечестные", - отметила Супрун.

*** Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) — специальное учреждение в системе здравоохранения, проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохранения после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничение жизнедеятельности.