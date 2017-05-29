В Минздраве обещают, что в ходе медицинской реформы регионы не лишатся субвенций

В рамках реализации медицинской реформы должен быть изменен канал финансирования учреждений здравоохранения.

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Как проинформировали УНИАН в Минздраве,от устаревшего советского содержания больниц (распределения по нормативам через инструмент субвенций) государство переходит к новой модели – “деньги идут за пациентом”. Это означает, что средства приходят прямо в больницу за сделанную работу по тарифу, который покроет все расходы на оказание услуги. Получается, что объем денег для отдельно взятой больницы увеличится, но он будет выплачен за фактически сделанную работу.

Между больницей и деньгами не будет посредников, ведь средства будут выделяться из национального уровня на одинаковых для всех условиях. Не будет возможности распределить средства непрозрачно. Они не будут “задерживаться” в бюджетах разных уровней, и не будет чиновников, которые будут решать, кому сколько средств выделить.

Все средства, предназначенные в государственном бюджете на медицинские услуги для граждан, будут храниться на казначейских счетах, а оператором этих средств станет Национальная служба здоровья Украины. Она будет обязана провести оплату за определенными едиными для всех справедливыми тарифами и только на одном основании: предоставление больницей реальных медицинских услуг.

Переход на полную оплату за услуги будет постепенным и начнется только в 2019 году.

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк опроверг заявления о том, что реформа системы здравоохранения “отберет” субвенции у регионов.

«Все заявления, что отбирают субвенцию и не будет денег – это манипуляция. Мы делаем реформу для того, чтобы средства доходили до реального врача за реально оказанную помощь пациенту без посредников», - заявил Ковтонюк.

По его словам, уже в 2018-м минздрав рассчитывает на увеличение государственного финансирования медицинской отрасли. Министерство финансов публично подтверждало готовность искать пути повышения бюджеты тех реформируемых отраслей.

«Сейчас идет мировоззренческое изменение в системе. Вместо того, чтобы больницами управляли администрации на местах, а государство платило только за факт существования заведений, мы переходим к европейской модели автономных медицинских заведений, которые будут получать финансирование за предоставленные качественные услуги. Это гарантирует больницам и врачам, что если работа сделана, то деньги у них будут, и ни один чиновник из администраций разных уровней не влияет на получения этих заработанных денег. Именно это мы и выбираем: или советская субвенция, или современный принцип распределения средств и увеличение бюджетов больниц, которые реально работают», – подчеркнул Ковтонюк.