Мобильные бригады штаба Ахметова работают в самых опасных зонах конфликта на Донбассе

Более двух лет, в рамках проекта «Бригады мобильной выдачи», Гуманитарный штаб Рината Ахметова помогает жителям «серой зоны».

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По словам координатора штаба Риммы Филь, они помогают там, где это нужно, действуя по принципу – помощь «здесь» и «сейчас».

"В основе этой инициативы – мобильность, гибкость, скорость. С начала работы проекта, «мобильные» волонтеры побывали в 425 селах и поселках Донецкой области и выдали 324 тысячи продуктовых наборов самым незащищенным категориям населения.По результатам социологических исследований, в помощи наиболее нуждаются жители «серой зоны». Каждый день здесь обстрелы и тяжелейшие условия выживания. Не работают аптеки, магазины, сложно найти работу. Именно этим людям оказывают помощь «мобильные» волонтеры штаба", - отметила Филь.

Она подчеркнула, что мобильная выдача помощи эффективна в тех городах и селах, где нет возможности открыть стационарные пункты выдачи.

«Ринатом Ахметовым была поставлена задача Гуманитарному штабу: несмотря на все сложности оказывать максимальную помощь всем мирным жителям Донбасса. Среди получателей помощи вдоль линии соприкосновения находится до 1,5 тысяч детей. Всего там проживают около 30 тысяч людей, которым мы помогаем», - сказала Филь.

Волонтер Гуманитарного штаба Рината Ахметова Юлия Малахова подчеркнула, что часто мобильные бригады выезжают в села на линии фронта и выдают наборы выживания просто под обстрелами.

«Большинство наших волонтеров родом из Донбасса. Они, как никто другой, понимают и чувствуют весь ужас ситуации. У большинства из них есть семьи, маленькие дети. Но они продолжают помогать, рискуя своей жизнью ради спасения жизни других. Часто им приходится выезжать в села на линии фронта, выдавать наборы выживания буквально под обстрелами. Самые горячие точки, где мы бываем регулярно на протяжении этих 2-х лет, это Пески, Опытное, Кодема, Кирово, Очеретино, Водяное, Новотроицкое, Гранитное, Верхнеторецкое, Чермалык, Новолуганское, Жованка. И еще с десяток таких населенных пунктов. За 2 года работы нам удалось покрыть помощью 90% всей прифронтовой территории. За этой цифрой – тысячи жизней простых людей», - сказала волонтер.

За все время работы Штаб Рината Ахметова выдал 11 млн 740 тыс. продуктовых наборов по обе стороны линии соприкосновения. Помощь Штаба спасла более 1 млн. 140 тыс. жизней мирных жителей Донбасса.