В Украине принят закон о госконтроле качества пищевых продуктов

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, который на законодательном уровне закрепляет правовые и организационные основы государственного контроля за качеством и безопасностью продуктов питания и кормов, а также благополучием животных.

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За принятие соответствующего законопроекта №0906 проголосовал 251 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил председатель подкомитета Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Петр Юрчишин, докладывая по законопроекту, этот документ позволит построить эффективную систему контроля за качеством украинских пищевых продуктов. Целью данного документа является гармонизация законодательства Украины с регламентами и директивами Европейского Союза в сфере контроля за качеством и безопасностью отечественных продуктов питания. Это позволит привести действующие в Украине механизмы контроля в соответствие с европейскими нормами.

«Это позволит снять ограничения на экспорт наших продуктов и кормов в ЕС, а, следовательно, расширит экспортные возможности украинского товаропроизводителя», - сказал Юрчишин.

Как ранее сообщала пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, еще одним важным эффектом от принятия данного закона станет минимизация коррупции. Так, если жизни и здоровью граждан будет грозить опасность, проверка хозяйствующих субъектов будет осуществляться без предупреждения. Также, по данным пресс-службы, этот закон будет способствовать минимизации коррупционных рисков благодаря норме о видеофиксации процедуры инспектирования не только инспекторами Госпродпотребслужбы, но и хозяйствующими субъектами.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля Верховная Рада отправила на доработку в парламентский комитет законопроект №0906 «О государственном контроле, который осуществляется с целью проверки соответствия законодательству о безопасности и качестве пищевых продуктов и кормов, здоровья и благополучия животных».

Контроль за качеством пищевой продукции в Украине осуществляет Госпродпотребслужба, которая была создана на базе ликвидированных Государственной сельскохозяйственной инспекции, Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей и Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Центральный аппарат Госпродпотребслужбы официально приступил к выполнению своих функций 6 апреля 2016 года.