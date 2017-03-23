Утвержден порядок импорта биологических контрольных и вредных организмов

Правительство утвердило порядок импорта биологических контрольных и вредных организмов. Соответствующее постановление «Об утверждении Порядка импорта биологических контрольных организмов для проведения научных исследований или биологического контроля вредных организмов, которые завозятся для научно-исследовательских целей» от 11.01.2017 № 144 опубликовано на Правительственном портале.

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Порядком определяется процедура ввоза в Украину биологических контрольных организмов для проведения научных исследований или биологического контроля вредных организмов, которые завозятся для научно-исследовательских целей.

В частности указывается, что импортные биологические контрольные организмы для проведения научных исследований или биологического контроля и вредные организмы, которые завозятся для научно-исследовательских целей, должны сопровождаться оригиналами фитосанитарных сертификатов.

Так, для осуществления импорта в Украину биологического контрольного организма для проведения научных исследований или биологического контроля и вредоносного организма, который завозится для научно-исследовательских целей необходимо за 30 рабочих дней до ввоза подать в Госпродпотребслужбу письмо-обращение.

При этом для импорта вредного организма нужно дополнительно представить сведения о биологии его развития, возможные пути распространения, вредоносность и взаимодействие с окружающей средой.

О результатах рассмотрения письма-обращения Госпродпотребслужба сообщает лицу в письменной форме в течение 20 рабочих дней.

В Порядке также определяется, что Госпродпотребслужба ведет учет импорта и использования биологических контрольных организмов.