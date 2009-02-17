В Украине алкогольные и табачные изделия часто продают подросткам

В Украине случаи продажи алкогольных и табачных изделий лицам до 18 лет, более, чем в четыре раза превышают количество случаев отказа от продажи.

К такому выводу пришли активисты всеукраинских общественных организаций «Якість життя» и «Громадянська позиція», в результате проведения эксперимента «Продажа алкоголя и сигарет подросткам».

Как сообщила УНИАН координатор программ ВОО «Якість життя» Виктория ЖУРБАС, в течение двух месяцев в разных торговых точках 16 регионов страны под наблюдением взрослых активистов были предприняты попытки купить сигареты и пиво студентами ВУЗов, не достигшими 18 лет, а также выпускниками школ.

По результатам исследования обнаружилось, что случаи продажи алкогольных и табачных изделий лицам до 18 лет, более, чем в четыре раза превышают случаи отказа от продажи.

Среди торговых предприятий наибольшее количество таких нарушений было зафиксировано в киосках.

При этом несовершеннолетним легче всего удалось приобрести пиво и сигареты в Одесской и Черкасской областях.

«Полученные данные однозначно характеризируют ситуацию с продажей алкоголя и сигарет подросткам как критическую, а также говорят о необходимости незамедлительного принятия мер со стороны органов власти и резкого ужесточения контроля при продаже алкоголя и сигарет», - констатировала В.ЖУРБАС.

Эксперимент проводился с конца ноября 2008 года до начала февраля 2009-го в 16 регионах Украины.

В каждом регионе проведено по 60 попыток, из них 20 – в супермаркетах, 20 – в магазинах у дома, так называемых, дискаунтерах и 20 – в киосках и торговых предприятиях малой архитектурной формы.