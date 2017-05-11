Гройсман признал проблемы с доступностью бесплатных лекарств для украинцев

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров планирует в этом году на 250 млн грн увеличить объем финансирования программы "Доступные лекарства".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании правительства.

"В изменениях в бюджет, которые мы представим в ближайшее время в парламент, мы предполагаем увеличение финансирования программы еще плюс на 250 млн", - сказал премьер, добавив, что этого будет достаточно в этом году.

Гройсман отметил, что в Чернигове, Сумах и Одессе есть проблемы с ассортиментом и наличием лекарств в аптеках, участвующих в программе.

"Также люди жалуются на недостаточное количество аптек", - добавил он.

Глава правительства призвал вице-премьер-министра Павла Розенко и и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун проанализировать ситуацию в регионах по выполнению программы, и в случае необходимости провести селекторные совещания с ответственными за ее реализацию на местах.

Как сообщал УНИАН, программа «Доступные лекарства» стартовала 1 апреля 2017 года, она дает возможность пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа или бронхиальной астмой получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой.

На реализацию программы госбюджетом предусмотрено 500 млн грн.