Гройсман снова пообещал построить сеть кардиоцентров по всей стране

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечает, что планируется развивать систему кардиоцентров по всей стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

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Глава правительства отметил, что в 2015 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерли 404 тысячи украинцев.

«Поэтому мы с вами вводим систему бесплатных лекарств, поэтому мы будем развивать систему кардиоцентров по всей стране - для того, чтобы спасать жизни украинских граждан», - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сегодня занимает в Украине первое место – 68%, тогда как в Европейском Союзе почти в два раза меньше – 37%.

Говоря о реформе здравоохранения, премьер отметил, что необходимо провести такую реформу, которая будет нас объединять, которая будет компромиссной».

«Поверьте: лучше действовать, чем ничего не делать. Лучше действовать для того, чтобы создать новую систему финансирования системы здравоохранения, сформировать качественные медицинские округа, создать качественные учреждения здравоохранения, в которых люди могут получать не просто прием врача, а эффективное лечение, диагностику и профилактику болезней», - сказал он.

Гройсман добавил, что «мы внедряем отдельные программы и они дадут свой результат».