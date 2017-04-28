Дети из серой зоны получат путевки в оздоровительные центры

Кабинет министров принял решение о выделении 1500 путевок для оздоровления в этом году детей из населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения в районе проведения АТО.

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Об этом говорится в распоряжении правительства №278 от 26 апреля.

Документом предусмотрено выделение бесплатных путевок в детские центры «Артек» и «Молодая гвардия» (700 и 800 путевок) для оздоровления детей Донецкой и Луганской областей за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете на 2017 год по программе «Оздоровление и отдых детей, которые требуют особого внимания и поддержки, в детских оздоровительных лагерях МДЦ «Артек» и ДЦ «Молодая гвардия».

В первоочередном порядке путевки будут выделены детям, которые не оздоравливались в течение 2017 года.

В случае обострения ситуации на линии соприкосновения Министерство социальной политики будет принимать решение о дополнительном выделении бесплатных путевок в детские центры.

В исключительных случаях (в случае возникновения опасных ситуаций, которые будут угрожать жизни и здоровью) путевки для оздоровления будут предоставляться и тем детям, которые в 2017 году уже оздоравливались за бюджетные средства.

Такое решение позволит вывезти на оздоровление 1 500 детей из районов, которые подвергаются обстрелам.