Венгрия примет на оздоровление 700 детей раненых или погибших в зоне АТО военнослужащих

Правительство Венгрии намерено предоставить 700 бесплатных оздоровительных путевок в медико-курортных учреждений для детей военнослужащих, которые погибли или были ранены на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил государственный секретарь Министерства человеческих ресурсов Венгрии Миклош Шолтес.

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«Мы раньше имели возможность организовать отдых детей в Венгрии, их число достигло 1,3 тысячи. На продолжение этой программы мы готовы принять 700 детей из Украины, они все будут находиться в таких же хороших условиях, как это было в прошлые годы», - сообщил Шолтес.

Он уточнил, что детям военнослужащих будут предоставлены путевки на недельный отдых на берегу озера Веленце, что в 45 км от Будапешта, с возможностью посещения самого города.

Кроме того, Шолтес сообщил, что Венгрия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, в частности, очередная партия гуманитарного груза будет отправлена осенью – в начале зимы текущего года.

«На протяжении прошлых лет мы предоставили гуманитарный груз в объеме 200 тонн - это были медикаменты и продукты с длительными сроками хранения. Также мы обсудили с заместителем министра соцполитики вопрос о том, что мы хотим получить от Украины предложение относительно самых необходимых вещей и, соответственно, осенью или в начале зимы новый гуманитарный груз может прибыть в Украину», - сказал Шолтес.

Присутствующая на мероприятии заместитель министра социальной политики Украины Наталья Федорович отметила, что Украина больше всего нуждается медицинского оборудования и медикаментов.

Кроме того, госсекретарь сообщил, что Венгрия берет на себя обязательства по реабилитации и лечению 20 украинских военных, которые пострадали в зоне АТО.

Как сообщал УНИАН, в начале января этого года Венгрия приняла на лечение и медицинскую реабилитацию первую в этом году группу украинских военнослужащих, раненых на востоке Украины. В прошлом году Венгрия предоставила такую возможность 14 военным.