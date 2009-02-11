Разработана новая методика восстановления нервных клеток

Специалисты из Университета Эдинбурга разработали и опробовали микрочипы, способные по заранее намеченной схеме выращивать живые нейроны на своей поверхности, а также при необходимости и другие типы клеток.

На гладкой поверхности кремния учёные напечатали тонкие структуры, служащие строительными лесами для нервных волокон. Они нужны для придания процессу роста ткани верного направления. Затем чип окунали в специально подобранную смесь белков, необходимую для поддержки клеточной культуры. "Это небольшой, но важный шаг на пути к долгосрочной цели - разработке хирургических имплантатов с использованием кремниевых чипов, - заявил Алан Мюррей, лидер группы исследователей. - Одна из областей, в которых это может быть использовано, - стимуляция роста ткани из повреждённых клеток, точно там, где мы хотим".

Важно, что новая технология на 100% совместима с существующим методом изготовления обычных (компьютерных) чипов, что открывает заманчивые возможности в области биоинженерного протезирования. На ближайшую же перспективу эти чипы смогут "подвинуть" животных в биологических опытах, в которых требуется узнать реакцию клеток организма на те или иные соединения.

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