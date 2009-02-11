Пожилые супруги получили ожоги из-за взрыва газового конвектора

В городе Тисменица Ивано-Франковской области в райбольницу с термическими ожогами были госпитализированы 75-летние муж и жена, жители села Стебник.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, выяснилось, что супруги пострадали в результате взрыва газового конвектора в хозяйственной постройке. Подразделения МЧС на место взрыва не вызывались.