Пожилые супруги получили ожоги из-за взрыва газового конвектора
17:35, 11 февраля 2009Страна
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В Ивано-Франковской области
В городе Тисменица Ивано-Франковской области в райбольницу с термическими ожогами были госпитализированы 75-летние муж и жена, жители села Стебник.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, выяснилось, что супруги пострадали в результате взрыва газового конвектора в хозяйственной постройке. Подразделения МЧС на место взрыва не вызывались.
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