Специалисты обосновали пользу от употребления чеснока

В результате исследований удалось научно обосновать пользу чеснока как антиоксиданта для организма человека, утверждают британские ученые. Ранее предполагалось, что вещество аллицин – дающее чесноку вкус и аромат, и является самым мощным антиоксидантом в мире. Однако механизм его воздействия по сравнению с другими антиоксидантами, вроде витамина Е и коэнзима Q10, определен не был.

Ученые провели анализ кислоты, которая выделяется при распаде искусственно произведенного ими аллицина, так как именно в процессе распада вещество становится антиоксидантом. Со слов специалистов, в реактивности сернистой кислоты заключается польза от чеснока для человеческого организма. Ученые обнаружили, что реакция между сернистой кислотой и радикалами ограничивается лишь скоростью взаимодействия молекул.

Люди столетиями использовали чеснок в качестве лекарственного средства, не предполагая, что обеспечивает его более выраженные лечебные свойства по сравнению с луком, который также содержит аллицин. Профессор Плат полагает, что процесс распада аллицина в луке замедлен, и уровень сернистой кислоты более низок, чем объясняется более высокая эффективность чеснока.

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