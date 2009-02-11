В Запорожской области медики рекомендуют продлить внеочередные каникулы

В Запорожской области медики рекомендуют продлить внеочередные школьные каникулы еще на две недели.

Об этом сообщается на официальном сайте Запорожской областной государственной администрации.

"Пик заболеваемости в регионе выпал на 5-6 недели с начала года, когда его уровень достиг 108 заболевших на 10 тыс. населения. Прекращение занятий в школах, по данным специалистов областной санэпидемстанции, повлияло на рост заболеваемости среди учащихся: количество заболевших школьников, ранее составлявшее 38,4% всех заболевших, снизилось до 26,6%, однако на этой неделе наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на уровне 17%, в связи с чем медики рекомендуют продолжать дополнительные каникулы в школах на протяжении минимум 14 дней", - говорится в сообщении.

Согласно официальным данным Запорожского облуправления образования и науки, на сегодняшний день в Запорожской области закрыты на карантин 189 учебных заведений Запорожья, Мелитополя, Энергодара, и 5 районов области, в которых обучаются в общей сложности 89 тыс. 709 учащихся.

Для того, что бы до конца года все школьники смогли "пройти программу в полном объеме", Управлением науки и образования разрабатывается механизм перехода общеобразовательных школ после завершения карантина с 5-дневки на обучение в течение 6 дней в неделю.

Как сообщалось, со 2 февраля в Запорожье введены внеочередные школьные каникулы с целью сдерживания роста заболеваемости.