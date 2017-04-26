В рамках акции "Папа для Украины" на гуманитарные проекты потрачено около 6 млн евро

В рамках акции «Папа для Украины» на гуманитарные проекты уже потрачено около 6 млн евро.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе акции «Папа для Украины».

По словам председателя Технического комитета инициативы «Папа для Украины», епископа Яна Собила, на сегодняшний день уже реализуется более 60 различных проектов гуманитарной помощи, которые охватывают различные секторы: медицину, продукты питания, средства гигиены и одежду, восстановление поврежденного жилья и помощь в утеплении жилых помещений, которые остались без газа и отопления. Особое внимание понтифик уделяет помощи детям.

Большинство проектов реализуются на территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областей.

«По состоянию на апрель 2017 года, в рамках реализации акции «Папа для Украины» на действующие проекты было выделено около 6 млн евро из 16 собранных. Из них 30% израсходовано на медикаменты и лечение, 35% –продукты питания, 25% – восстановление жилья и отопления в течение зимнего периода и около 10% – на одежду, обувь и средства гигиены», - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что реализуются адресные проекты помощи детям, а также сельскохозяйственные проекты, в которых жителям населенных пунктов вдоль линии разграничения выделено более 6 тысяч наборов семян и картофеля для посевных работ.

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Акция продлится до конца августа 2017 года.

В пресс-службе также напомнили, что 24 апреля состоялся общеевропейский сбор, объявленный Папой Франциском и предназначенный для Украины в преодолении последствий военных действий на территориях Донецкой и Луганской областей. Инициатором этой помощи лично является понтифик через Апостольскую нунциатуру (Посольство Святого Престола) в Украине.