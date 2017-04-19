Кабмин принял решение о закупках лекарств в 2017 году через международные организации

Кабинет министров Украины принял решение о закупках лекарств и медицинских изделий в 2017 году через международные организации.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

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«Это проект распоряженияо закупке лекарственных средств и медицинских изделий с привлечением специализированных организаций. Это наше судьбоносное распоряжение о закупках через международные организации, которое позволит официально провести закупки на 2017 год в полном объеме через международные организации», - сказал заместитель министра охраны здоровья Александр Линчевский, представляя проект распоряжения.