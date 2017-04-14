Гройсман признал, что не все украинцы с хроническими заболеваниями могут получить бесплатные лекарства

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключает обращения к парламенту еще в этом году об увеличении финансирования программы обеспечения населения бесплатными лекарствами.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Отвечая на вопрос относительно бесплатных лекарств, премьер отметил, что "в рамках бюджета мы закладывали 500 миллионов на формирование этой программы".

В то же время, относительно доступности лекарств Гройсман отметил, что "не везде еще есть доступность, потому что не вся аптечная сеть еще задействована, еще не было первого этапа расчета... не все люди это знают".

"Но мы запустили реальную программу обеспечения доступными лекарствами. Во-первых, правильную, а во-вторых - она будет постоянной", - сказал чиновник.

Гройсман заметил, что не исключает, что "мы даже в этом году обратимся в парламент для того, чтобы увеличить финансирование на эту программу еще, например, на 250 миллионов, как мы это себе прогнозируем".

"И будем каждый год обеспечивать бесплатные лекарства для украинских граждан", - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля в Украине стартовала программа "Доступные лекарства" по возмещению стоимости медпрепаратов (реимбурсации). Речь идет о введении механизма возмещения стоимости лекарств во время амбулаторного лечения лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа, бронхиальной астмой путем установления оптово-отпускных цен на эти препараты, которые рассчитываются как медиана референтных цен на такие же препараты в утвержденных референтных странах.

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Аптечные учреждения участвуют в прогамме возмещения стоимости лекарственных средств исключительно на добровольных началах. Минздрав Украины призывает представителей бизнеса присоединиться к программе реимбурсации. По состоянию на апрель в программе "Доступные лекарства" принимают участие более 2 тыс. аптек.

Ранее Гройсман заявил, что благодаря программе "Доступные лекарства" цены на ряд препаратов уже снижены на 20-50%.