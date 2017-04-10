В Мариуполь прибыла 300-я автоколонна с гуманитарной помощью штаба Ахметова

11 фур с 220 тоннами продуктов были отправлены из распределительного центра Штаба в Днепре и доставлены в Мариуполь. Из нее волонтеры сформируют порядка 30 тысяч взрослых и детских наборов выживания.

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«Уже завтра наши волонтеры начнут формировать наборы выживания и развозить их в поселки «серой зоны». В прифронтовых населенных пунктах сохраняется острая потребность в помощи, люди вынуждены выживать под обстрелами, без продуктов и средств к существованию. В апреле помощь от Штаба получат порядка 30 тысяч человек из самых социально незащищенных категорий, – рассказывает Наталья Барышпольская, руководитель направления «Гуманитарная помощь». – За 2,5 года работы Штаба наши фуры перевезли 130 тысяч тонн продуктов. Это количество поместилось бы в 520 самолетов «Мрия» (самый большой грузовой самолет в мире). Эта помощь помогла выжить сотням тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения».

Гуманитарный груз имеет все необходимые сопроводительные документы, подтверждающие качество продукции.

«Перед загрузкой в фуры вся продукция проходит контроль качества: на целостность упаковки, сроки годности, наличие сертификатов качества и протоколов из лаборатории. Каждое наименование продукта загружается в отдельную фуру. Это позволяет оперативно сформировать груз и не задерживать его на складе. За все время работы Штаб отправил на Донбасс более 6,5 тысяч фур с продуктами, которые прошли пятиэтапную проверку качества и соответствуют всем необходимым нормам», – рассказал Юрий Крутько, руководитель отдела проверки качества Гуманитарного штаба.

По состоянию на 10 апреля 2017 года, Гуманитарный штаб Рината Ахметова выдал 11 млн 725 тыс. взрослых и детских наборов выживания по обе стороны линии соприкосновения. Штаб Рината Ахметова – крупнейшая гуманитарная миссия в Украине. Помощь Штаба спасла более 1 млн человек.