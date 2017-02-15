В Украине насчитывается от 800 тысяч до миллиона внутренних переселенцев - ООН



В ООН опасаются, что на востоке Украины вновь может произойти серьезная эскалация боевых действий.

На брифинге в Женеве Гуманитарный координатор ООН в Украине Нил Уолкер напомнил, что в ходе последней вспышки насилия в районе городов Авдеевка, Ясиноватая, Макеевка и Донецк в конце января - начале февраля было зарегистрировано около 40 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня, сообщает Центр Новостей ООН.

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«Крайне интенсивные вооруженные столкновения проходили с 29 января по 3 февраля. В этот период было зарегистрировано 30 тысяч нарушений режима прекращения огня. Обычно столько нарушений отмечается за месяц , - сказал представитель ООН. Он подчеркнул, что ничего подобного не происходило со времени боев в районе Дебальцево в марте 2016 года.

«Я думаю, очень важно понимать, что это не просто перестрелки. Это боевые действия...», - отметил Нил Уолкер.

По его словам, дистанция «между воюющими сторонами - вооруженными сепаратистами и правительственными войсками» значительно сократилась. «Сейчас они стоят лицом к лицу. Мы также видим наращивание тяжелых вооружений, что является грубым нарушением Минских соглашений», - рассказал Нил Уолкер журналистам в Женеве.

«Ситуация, конечно, очень напряженная. Вполне может произойти новая эскалация боевых действий, хотя сейчас мы вроде бы наблюдаем затишье. Это, конечно, хорошо, но у нас нет никакой уверенности в том, что оно будет продолжительным», - добавил гуманитарный координатор ООН.

Он сообщил, что гуманитарная ситуация в регионе крайне тяжелая, напомнив о разрушениях важных объектов гражданской инфраструктуры, что привело к тому, что многие местные жители остались без тепла и воды. «Давайте не будем забывать, что температура воздуха в последние несколько недель сохранялась на уровне от минус 10-ти до минус 20-ти градусов по Цельсию», - сказал Нил Уолкер.

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Он сообщил, что на сегодняшний день в районах, подконтрольных правительству Украины, насчитывается от 800 тысяч до миллиона внутренне перемещенных лиц. По его словам, местные власти едва справляются с такой нагрузкой. «Мы предполагаем, что примерно 200 тысяч вернулись в неподконтрольные правительству районы», - отметил Нил Уолкер.

Он напомнил, что в Авдеевке в результате боевых действий были разрушены 200 домов и подчеркнул, что Организация Объединенных Наций делает все возможное для доставки помощи в пострадавшие районы. В этом году ООН удалось отправить в районы, которые не контролируются правительством, уже три гуманитарных колонны. Две последних колонны состояли из 25 грузовиков, везших 20 тонн помощи.

Читайте такжеНа Донбассе за время военной агрессии России погибли почти 70 детей, еще 186 получили раненияПредставитель ООН предупредил об опасности загрязнения окружающей среды в результате обстрелов. «К примеру, в регионе есть химический завод по производству фенола. И если его обстрелы не прекратятся и завод получит еще больше повреждений, будет нанесен серьезный ущерб окружающей среде. Нам также сообщили о повреждениях, которые получил завод по фильтрации воды», - добавил Гуманитарный координатор.