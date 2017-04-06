Больницам наконец-то разрешили законно пользоваться "благотворительными взносами" от пациентов

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам деятельности заведений здравоохранения» (регистрационный номер 2309а-Д).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 280 из 361 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

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Председатель комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец отметила, что данным законом предоставляются льготные условия для медицинских заведений, которые хотят перейти на новые формы хозяйствования. По ее словам, те, кто не перейдет на новые формы хозяйствования, будет финансироваться из государственного бюджета. Она отметила, что законом вводится финансовая и управленческая автономия медицинских заведений.

Законом предусмотрено, что государственные и коммунальные заведения здравоохранения могут реорганизовываться в казенные предприятия или коммунальные некоммерческие предприятия. При этом отмечается, что смена основного вида деятельности государственного и коммунального заведения здравоохранения по медицинскому обслуживанию населения (медицинская практика) в связи с изменением его организационно-правовой формы запрещается.

В заключительных положениях закона отмечается, что не подлежат реорганизации в казенные предприятия и/или коммунальные некоммерческие предприятия заведения здравоохранения Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной пенитенциарной службы Украины, а также другие заведения здравоохранения согласно перечню, утвержденному Кабинетом министров.

Согласно закону, руководители государственных и коммунальных заведений здравоохранения назначаются на должность уполномоченным исполнительным органом управления владельца заведения здравоохранения на конкурсной основе путем заключения с ними контракта на срок от трех до пяти лет.

В законе определено, что заведения здравоохранения коммунальной собственности могут создаваться и функционировать как коммунальные некоммерческие предприятия или коммунальные заведения. Законом разрешается создание казенных предприятий, которые осуществляют медицинское обслуживание населения.

Финансовое обеспечение здравоохранения может осуществляться за счет средств государственного бюджета Украины и местных бюджетов, средств юридических и физических лиц, а также из других источников, не запрещенных законом.

Средства государственного бюджета Украины и местных бюджетов, предназначенные на здравоохранение, используются, в частности, для обеспечения медицинской помощи населению, финансирования государственных целевых и местных программ здравоохранения и фундаментальных научных исследований в этой сфере.

Заведения здравоохранения могут использовать денежные средства, полученные от юридических и физических лиц.

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В законе предусмотрено, что при государственных и коммунальных заведениях здравоохранения образуются наблюдательные советы с обязательным привлечением представителей общественности, А также могут создаваться попечительские советы, в состав которых могут включаться, в частности, благотворители, представители общественности и общественных объединений, благотворительных, религиозных организаций, органов местного самоуправления, средств массовой информации, волонтеры.

В заключительных положениях установлено, что до 31 декабря 2018 года кредиторы государственных и коммунальных заведений здравоохранения, которые реорганизуются, не вправе требовать от них прекращения или досрочного выполнения обязательства. Также предусмотрено, что увольнение работников заведения, которые реорганизуются, допускается только в случае, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.