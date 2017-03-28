Маломощные больницы в регионах перепрофилируют - Минздрав

Анализ объема и качества реальных медицинских услуг должен побудить общины к перепрофилирование маломощных больниц, чтобы обеспечить их работу в единой системе госпитального округа и с учетом принципа оплаты за конкретную медицинскую услугу.

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Как отметил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, после внедрения реформы медицинское учреждение будет получать определенный доход.

«Мы переходим в систему хозяйственного права, когда государство в рамках гарантированного пакета медуслуг будет выступать заказчиком, а медучреждение – поставщиком. На сегодня, почти все больницы находятся в собственности общин, поэтому и содержание их – зона ответственности местной власти. После внедрения реформы медицинское учреждение будет получать определенный доход, в том числе и от Национальной службы здоровья, и с этого дохода он должен предусмотреть средства на содержание. Тарифы на медицинские услуги будут такие, чтобы все операционные расходы на предоставление услуг были обеспечены. Но кроме того, общество может дополнительно помогать в оснащении больницы или закупках необходимого оборудования», – отметил Ковтонюк.

Он подчеркнул, что государство будет заказывать медуслуги только в том медицинском учреждении, где они будут отвечать надлежащему базовому уровню качества.

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"В случае, когда в районной больнице принимают 10 родов в месяц, услугу заказывать и оплачивать не будут, поскольку профессионализм врачей может представлять угрозу для жизни матери и ребенка. Непринятие плана развития госпитального округа никак не повлияет на государственный заказ услуг. Но это повлияет на развитие общества, ведь инвестиции в инфраструктуру должны направляться в сеть. Не в каждое заведение отдельно, а в спланированную сеть, которая является законченным циклом стационарных услуг. Поэтому те инвестиции, которые будет выделять правительство и иностранные инвесторы, будут даваться исключительно под сеть. Если какая-то община не поддерживает создание сети, то она из своего бюджета сама будет инвестировать заведение», - сказал Ковтонюк.