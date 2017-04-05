Кабмин одобрил ключевой законопроект о реформировании системы здравоохранения

Кабинет министров Украины одобрил законопроект «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» и другие проекты законов по реформированию системы здравоохранения с необходимостью доработки в трехдневный срок.

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Как передает корреспондент УНИАН, заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк заявил, что законопроект о госгарантиях является одним из ключевых для того, чтобы полноценно запустить реформу.

По его словам, благодаря реализации положений закона в течение трех лет в Украине будет создана современная система финансирования здравоохранения.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что необходимо начинать осуществление этой реформы.

"Врач должен получать нормальную и качественную заработную плату, а не заглядывать, извините, в карманы пациентов .... У меня есть предложение принять этот пакет законов, дать три дня на его доработку в соответствии с регламентом", - сказал Гройсман.

Также Кабмин одобрил проекты законов "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно расходов на первичную медицинскую помощь", "Изменения в Основы законодательства Украины о здравоохранении (изменения в ст. 3, 8 и 35)" и "О дополнительных государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств лицам, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в антитеррористической операции и обеспечивают ее проведения".

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На брифинге после заседания правительства и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что подать эти законопроекты в Верховную Раду планируется на следующей неделе. Она выразила надежду, что депутаты примут эти документы до конца текущей сессии парламента.

Как сообщал УНИАН, согласно информации Минздрава, среди главных компонентов, которые будут введены после принятия законопроекта «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств», - государственный гарантированный пакет медицинских услуг (четко определенный перечень услуг, которые оплачивает государство за счет средств солидарного медстрахования); персонализированные выплаты (государство платит врачу за каждого пациента по четко определенному тарифу); тарификация медуслуг; стандартизация медицинских услуг (услуги будут предоставляться на основании международных медицинских протоколов).