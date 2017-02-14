Супрун заявила. что зарплата семейных врачей в Украине может составить 15 тыс грн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время общения с журналистами в Хмельницком.

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По словам Супрун, в процессе реформы здравоохранения семейный врач должен заключить с пациентом декларацию о предоставлении услуг в течение года.

«За каждого пациента, с которым врач подпишет декларацию, он будет получать дополнительную доплату. Это хороший стимул», - сказала и.о. министра.

Супрун добавила, что Минздрав рассчитывает, что один семейный врач сможет обслуживать от 1000 до 2500 человек. Однако эта цифра на начальном этапе будет плавающей.

«Понадобится время, чтобы проанализировать, какое реальное количество пациентов сможет вести семейный врач», - пояснила она.