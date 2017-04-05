Мальтийский орден будет помогать Украине в реабилитации участников АТО

Государство Мальтийский орден будет помогать в реабилитации участников антитеррористической операции и гражданских лиц, пострадавших от контузии.

Как сообщил в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, договоренность об этом была достигнута с чрезвычайным и полномочным послом Суверенного Военного Мальтийского ордена в Украине Антонио Газзанти Пульезе Ди Кротоне.

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"Я попросил и получил предварительную поддержку в совместной реализации с Орденом проекта реабилитации пострадавших от контузии на войне украинских воинов и гражданских лиц. Этот проект, касающийся тысяч наших граждан, очень важен для нас. Мы будем реализовывать его на базе госпиталя МВД в Киеве для всех украинских военных и гражданских лиц, вне зависимости от ведомственной принадлежности", - сообщил Аваков.

Он также отметил, что Мальтийский орден очень в последние годы активно помогал Украине.

«Тысячи вынужденных переселенцев, раненные бойцы и гражданские люди - все получили помощь и поддержку в рамках благотворительных миссий и проектов Ордена. Девять центров Мальтийского Ордена и сегодня работают в Украине - в Мариуполе, Киеве, Краматорске, Славянске, Северодонецке, Старобельске», - добавил министр.