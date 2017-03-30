Почти 50% больных украинцев отказываются от лечения из-за нехватки денег

48,8% украинцев отказывались от лечения из-за нехватки средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования, которые на брифинге обнародовала исполнительный директор благотворительного фонда «Пациенты Украины» Ольга Стефанишина.

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Исследование было проведено благотворительным фондом в апреле-сентябре 2016 года в рамках проекта USAID «(Бес)платная медицина».

В то же время, как показало исследование, 50,4% респондентов откладывали лечение в связи с нехваткой средств, а 43,3% - продавали ценные вещи, имущество, чтобы купить лекарства, или занимали деньги на препараты.

Также исследование показало, что 97% украинцев заплатили за препараты, лечась амбулаторно, такой же процент респондентов платили деньги, лечась в стационаре. В то же время 68,7% опрошенных не обращаются к врачу, занимаясь самолечением.

«94% опрошенных подтвердили, что главной проблемой в Украине является стоимость лекарств. 52% респондентов сказали, что не ходят к врачу, а просто в интернете консультируются, как лучше им лечиться. Они также корректируют себе списки лекарств, когда видят их высокую стоимость, заменяют себе один препарат другим, просто изучая их в интернете. Причем 50% людей купили себе лекарства, которые еще не доказали свою эффективность. В действительности украинцы тратят половину своих средств на лекарства, которые не являются эффективными», - сообщила Стефанишина.

Исследование также показало, что 50% украинцев не доверяют врачам.

В то же время директор региональной миссии USAID в Украине, Беларуси и Молдове Сьюзан Фриц отметила, что исследование показало, что реформа системы здравоохранения является приоритетной для Украины.

В свою очередь, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подчеркнула, что сейчас делается все возможное, чтобы реформа медицины стартовала уже в этом году. Она в очередной раз отметила, что медицинские услуги в Украине должны быть качественными и доступными для каждого пациента.