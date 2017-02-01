Большинство украинцев не доверяют новостям о реформах в медицине - опрос

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса социологической группы "Рейтинг" относительно состояния медицинской сферы в Украине.

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Согласно опросу, к такой информации, которая распространяется в интернете, с доверием относятся 36% респондентов, зато 39% не доверяют ей, а 26% не смогли оценить свой уровень доверия к медицинским новостям из интернета.

К новостям об изменениях в медицинской сфере в печатной прессе с доверием относятся 29% опрошенных, с недоверием – 56%; медицинским новостям на радио доверяют 27% опрошенных, не доверяют – 52%.

Среди жителей запада Украины больше тех, кто доверяет новостям об изменениях в медицинской сфере во всех видах СМИ. Меньше всего таких людей среди жителей востока.

Молодежь больше доверяет подобной информации из сети интернет, старшее поколение - с телевидения. Женщины больше доверяют таким теленовостям, чем мужчины.

Кроме того, в исследовании значится, что службе скорой медицинской помощи в своем регионе доверяют 74% опрошенных, не доверяют – 22%. Медицинским учреждениям (поликлиники, больницы) доверяют 57%, не доверяют – 36%; аптекам доверяют 55%, не доверяют – 38%. В то же время 76% респондентов доверяют местной пожарно-спасательной службе, 14% – не доверяют; полиции доверяют 48% опрошенных, не доверяют – 45%.

*** Опрос был проведен 12-22 декабря 2016 года. Аудитория - население Украины старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования не более 2,5%.