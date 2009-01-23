В Харькове закрыли туберкулезное отделение для арестованных

Харьковские правозащитники обеспокоены закрытием отделения городского противотуберкулезного диспансера, в котором проходили лечение задержанные и взятые под стражу лица.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ.

По его информации, распоряжение остановить работу легочно-туберкулезного отделения № 5 на 60 коек, которое расположено в Харькове по ул. Пирогова, 6, содержится в приказе главного врача Городского клинического противотуберкулезного диспансера (ГПТД). В состав этого отделения входят 4 палаты на 20 коек для лечения задержанных и взятых под стражу лиц, которые болеют туберкулезом.

Как сообщает Харьковская правозащитная группа, с начала открытия специального отделения в ГПТД № 1, в нем прошли лечение 371 арестованный, из которых 116 поступили на лечение из районов области. На сегодняшний день в отделении содержатся 25 арестованных лиц.

«В связи с увеличением спецконтингента, больного туберкулезом, уже сейчас остро стоит вопрос относительно помещения их на лечение в специализированные учреждения здравоохранения, поскольку в Харьковской области данное заведение представлено лишь вышеупомянутым легочно-туберкулезным отделение № 5 ГКПТД № 1. В случае его закрытия и ликвидации задержанные и взятые под стражу лица будут лишены гарантированного ст. 49 Конституции Украины права на охрану здоровья и медицинскую помощь», - сообщают правозащитники. По их данным, содержание спецконтингента, больного туберкулезом легких, в изоляторах временного содержания (ИВС) ГУМВД Украины в Харьковской области не предусмотрено нормативными документами МВД и Минздрава, потому что размещение больных в ИВС может привести к заболеванию других задержанных и взятых под стражу лиц, а также работников милиции.

По информации правозащитников, Городской клинический противотуберкулезный диспансер № 1 был передан из коммунальной собственности территориальной общины Харькова в общую собственность территориальных общин Харьковской области решениями Харьковского областного совета от 17 апреля 2008 г. и Харьковского городского совета от 16 апреля 2008 года. Однако соответствующие мероприятия по реализации этого решения фактически так и не были осуществлены. После того помещения нескольких отделений лечебного заведения должны быть освобождены и переданы на баланс Управления коммунального имущества и приватизации Департамента экономики и коммунального имущества Харьковского городского совета «с целью эффективного использования».

«Не отрицая необходимость рационального использования зданий, и понимая, что в условиях экономического кризиса необходимо реформирование и оптимизация заведений здравоохранения, считаем необходимым подчеркнуть, что на первом месте в деятельности органов власти и местного самоуправления все же должен быть человек, его жизнь и здоровье, что, в соответствии со ст. 3 Конституции Украины, признаются в Украине наивысшей социальной ценностью”, - заявляют правозащитники.