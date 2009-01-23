Черниговские медики обеспокоены ситуацией с обеспечением инсулином

Черниговские врачи обеспокоены решением правительства о замене рецептурной формы получения инсулина адресной денежной помощью на эти лекарства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время совещания медиков и представителей профильных общественных организаций, которое состоялось в Черниговском городском совете.

Врачи в качестве аргумента приводят тот факт, что адресную помощь больные смогут использовать не по назначению. "Если будет адресная помощь, то не известно, что будут покупать люди в условиях кризиса – лекарства или хлеб", - отметил один из участников совещания.

Кроме того, существующая рецептурная форма получения инсулина побуждает больных ежемесячно приходить к врачу и контролировать ход заболевания. Поэтому врачи сразу прогнозируют, что адресная помощь повлечет массовые комы среди инсулинозависимых больных сахарным диабетом. Ежемесячно эндокринологи подают заявки в аптеки, прогнозируя, какое именно количество инсулинов будут требовать больные. В случае адресной помощи этот процесс будет почти не контролируемым.

Руководитель черниговской общественной организации "Общество содействия больным сахарным диабетом" Руслана ПРОСТАКОВА подтвердила, что и больные не соглашаются с нововведением. Ведь стоимость лекарств постоянно растет, только за последние несколько месяцев в зависимости от разновидности инсулины подорожали в 2-2,5 раза. "Если сумма будет фиксированной, то ее постоянно будет не хватать", - сказала она.

По итогам совещания принято решение в ближайшее время от горсовета, медицинской общественности Чернигова и представителей общественных организаций подготовить соответствующее обращение к центральным органам власти и выразить несогласие с заменой рецептурной формы получения лекарств адресной помощью.

Всего в Чернигове почти 6 тыс. горожан болеют сахарным диабетом. Инсулинозависимыми из них являются более 1300 человек, в том числе 60 детей. В прошлом году, кроме средств из государственного бюджета, из городского бюджета на приобретение инсулина было израсходовано почти 2 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 14 января 2009 года премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проинформировала, что правительство Украины отказалось от практики проведения централизованной закупки Министерством здравоохранения Украины инсулиновых препаратов для больных сахарным диабетом.

«Мы сегодня приняли решение, что, наконец, не Министерство здравоохранения будет покупать инсулин централизовано, а затем лекарства раздавать больным, а деньги, заложенные в бюджете, будут именно деньгами выдаваться людям, которые болеют сахарным диабетом, и они сами будут покупать те лекарства, которые им нужны для эффективного лечения, а не те, которые навязывают сверху», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.