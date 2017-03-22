Студенты-медики будут сдавать экзамены по американской экзаменационной программе уже в мае

Министерство здравоохранения Украины и Центр тестирования подписали документ по сотрудничеству с Национальным советом медицинских экзаменаторов США.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, Центр тестирования при Минздраве сотрудничает с Национальным советом медицинских экзаменаторов США уже около 20 лет. Современные методы стандартизированного оценивания будущих медиков, разработанные NBME, легли в основу системы лицензионного интегрированного экзамена “Крок”, который является независимым объективным оцениванием профессиональной компетентности будущих медиков в Украине.

Основными направлениями долгосрочного сотрудничества Минздрава, Центра тестирования и NBME является проведение сравнительного оценивания, а также гармонизация интегрированного лицензионного экзамена “Крок” с экзаменами IFOM, USMLE, которые являются мировым стандартом.

Как проинформировали в Минздраве, 12 мая 2017 года в Украине проведут исследовательское сравнительное оценивания компетенции будущих медиков в Украине с помощью экзаменационной программы IFOM (International Foundations of Medicine или Международные основы медицины), которая разработана Национальным советом медицинских экзаменаторов США.

Основная задача экзамена – определить качественный уровень подготовки медицинских специалистов в том или ином университете. Стандартизированный экзамен охватит всю систему медицинского образования страны, будет оценено знания студентов-медиков и уровень преподавания во всех медичниї вузах страны.

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Как отметили в Минздраве, сравнительное оценивание позволит определить слабые стороны медицинского образования в Украине, а также станет объективным показателем состояния учебных программ, даст понять, какие сферы нуждаются в совершенствовании. В сравнительном оценивании примет участие репрезентативная группа студентов-медиков из всех высших медицинских учебных заведений.