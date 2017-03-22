ВР предусматривает привлечение негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона „О социальных услугах”.

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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект (№4607) проголосовали 296 из 365 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Заместитель министра социальной политики Наталья Федорович на заседании парламента отметила, что данным законопроектом вводится новая классификация социальных услуг, новые подходы к оплате социальных услуг исходя из дохода лица, а не наличия лиц, которые могут помочь”.

Она также отметила, что предусмотрено расширить круг предоставителей социальных услуг за счет привлечения негосударственных организаций.

Кроме того, по словам Федорович, законопроектом предусмотрена возможность проведения конкурсов для предоставления социальных услуг.

Она подчеркнула, что речь идет о новой редакции закона о социальных услугах и внесении изменений в восемь законодательных актов Украины.

По ее словам, законопроектом определяются права и обязанности получателей социальных услуг, а также предусмотрены основания для определения лиц, семей, нуждающихся в социальных услугах.