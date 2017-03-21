Украинских судмедэкспертов научат новейшим практикам идентификации погибших

Сегодня начался трехдневный семинар по идентификации тел погибших во время вооруженных конфликтов и других чрезвычайных ситуаций, организованный Международным Комитетом Красного Креста (МККК) в сотрудничестве с Ассоциацией судебно-медицинских экспертов Украины.

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Как сообщили УНИАН в МККК, семинар проводится для совершенствования процессов эксгумации и идентификации останков погибших в Украине, а также для усиления потенциала судебно-медицинских кадров Украины.

«Конфликт на Донбассе привел к большому количеству неопознанных тел – как солдат, так и гражданских лиц, – сказал Алан Эшлиманн, глава делегации МККК в Украине. – Во время этого семинара чиновники и судебно-медицинские эксперты смогут ознакомиться со всемирно используемыми новейшими практиками идентификации и работы с телами погибших. Идея заключается в том, чтобы усовершенствовать практические навыки специалистов и тем самым ускорить процесс идентификации в Украине. Это будет иметь большое значение для людей, чьи родственники пропали без вести. Они наконец-то получат ответы о судьбе своих близких и смогут оплакать их».

В семинаре принимают участие эксперты Главного бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Украины, Главного следственного управления Министерства внутренних дел Украины, Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины и Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, а также судебно-медицинские эксперты МККК.

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Участники семинара обсудят процессы розыска, изъятия, исследования и идентификации человеческих останков. Будут проводиться интерактивные и практические занятия по идентификации жертв чрезвычайных ситуаций, во время которых особое внимание будет уделяться решению сложных случаев и применению междисциплинарного и межведомственного подхода. Участники также поделятся собственным опытом проведения генетической экспертизы, в том числе практическими аспектами использования анализа ДНК в процессе идентификации человеческих останков.

Более тысячи человек до сих пор числятся пропавшими без вести в результате конфликта на востоке Украины. Многие тела остаются неопознанными, а сотни людей до сих пор не знают, что случилось с их близкими. МККК сотрудничает с органами власти над развитием их рабочих методик и предоставляет им оборудование, необходимое для решения этой проблемы.