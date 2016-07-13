Принят законопроект о базе ДНК военных для генетической идентификации

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 253 народных депутата из 333 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" предлагается дополнить статьей 11-1 "Гарантии установления личности военнослужащего". Согласно ей, с целью гарантированного установления личности военнослужащего государство создает базу данных ДНК (дезоксирибонуклеиновых кислот) военнослужащих.

Получение образцов ДНК происходит по согласию лица, которое поступает на военную службу. Уполномоченный орган обязан предоставить возможность такому лицу сдать при помощи неинвазивных методов биологические образцы, содержащие ДНК этого лица.

Установление личности военнослужащего, в том числе с применением методов генетической идентификации, является обязанностью государства.

В случае невозможности установления личности военнослужащего обычными методами (в частности, по данным патологоанатомической экспертизы, путем опознания) уполномоченное лицо использует результаты следующих методов идентификации: анализ ДНК военнослужащего на соответствие предоставленным им в базу данных ДНК образцам; анализ ДНК военнослужащего на соответствие образцам, предоставленным биологическими родственниками погибшего.

Методы генетической идентификации (анализ ДНК) могут быть применены в следующих случаях: военнослужащие не могут предоставить сведения для идентификации личности; военнослужащие получили телесные повреждения, которые не позволяют распознать личность; военнослужащие погибли; в других случаях, исключающих установление личности обычными методами.

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В Законе "О воинской обязанности и военной службе" предлагается установить, что граждане Украины, которые призываются или принимаются на военную службу, принимаются на службу в военном резерве, и военнообязанные, предназначенные для комплектования должностей по соответствующим военно-учетным специальностям во время проведения мобилизации, по их согласию предоставляют образцы ДНК в базу данных ДНК. Порядок ее создания и предоставления образцов ДНК устанавливает Кабинет министров Украины.