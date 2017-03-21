Лидером мирового рейтинга здоровья является Италия



Зарубежные СМИ вчера, 20 марта, отчет под названием Bloomberg Global Health Index, в рамках которого 163 страны мира ранжированы по критериям, определяющим общественное здоровье.

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Лидером рейтинга является, к удивлению экспертов, погрязшая в экономических проблемах Италия, в пятерку наиболее здоровых стран входят также Исландия, Швейцария, Сингапур и Австралия. Израиль в этом списке занимает девятое место, США – 34-е.

Отмечается, что младенец, родившийся в Италии, имеет все шансы дожить до 80 лет, а уроженец Сьерра-Леоне, замыкающей список, скорее всего умрет в возрасте 52 лет.

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Любопытно, что наименее здоровыми штатами Америки признаны Луизиана, Миссисипи Алабама и Западная Виргиния, где 35% населения страдают ожирением. Эти данные предоставлены Центром по контролю над заболеваниями США.