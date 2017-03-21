Количество зарегистрированных переселенцев за неделю сократилась до 1,608 млн человек

По состоянию на 20 марта текущего года на учете находятся 1 млн 607 тыс. 664 внутренних переселенца из Донбасса и Крыма, что на 16 062 человека меньше, чем было на 13 марта этого года, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Согласно сообщению, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, на учете находятся 1 293 719 семей из Донбасса и Крыма.

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По состоянию на март 2017 года сумма перечисленных переселенцам средств составила 519 882 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13 марта 2017 года на учете состояло 1 млн 623 тыс. 726 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.

Согласно данным Минсоцполитики, общая сумма перечисленных переселенцам средств за 2016 год составила 3,16 млрд грн.