В мире 27 миллионов человек страдают от наркотической зависимости - ООН

Мировая проблема наркотиков по-прежнему является серьезной угрозой для здоровья, безопасности и благополучия человечества. Сегодня особую обеспокоенность вызывает наркомания среди детей и молодежи, в том числе пристрастие представителей юного поколения к синтетическим опиодам, в частности к фентанилу, быстро вызывающему сильнейшую психическую и физическую зависимость.

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Эту проблему обсуждают участники юбилейной 60-й сессии Комиссии по наркотическим средствам, которая начала свою работу в Вене.

В докладе говорится , что вероятность передозировки фентанилом в два раза выше, чем героином. Фентанил считается самым сильным опиоидом, доступным для использования в медицине. Он примерно в 100 раз превосходит потенциал морфина. Этот препарат ценен тем, что он обладает сильным обезболивающим и седативным действием и широко используется для снятия сильной боли, а также для анестезии. С другой стороны, в последние годы растет злоупотребление такими лекарственными средствами и наблюдается высокая зависимость от них.

Впервые продукты, содержащие фентанил и его аналоги, появились на черных рынках наркотиков в 1970-х и 1980-х годах. Они «прославились» известными случаями передозировок наркозависимых лиц. Сегодня незаконное изготовление фентанила достигло беспрецедентных масштабов. Необходимые материалы и оборудование для его производства можно легко приобрести по низкой цене через Интернет. Ситуация усугубляется появлением новых фентаниловых аналогов, которые не были одобрены для медицинских целей.

По мнению экспертов, в наибольшей степени с проблемой передозировки опиоидами столкнулись страны Северной Америки. Первоначально резкий рост случаев передозировки в США был связан с пристрастием к героину, однако нынешний кризис обусловлен нелегальным изготовлением фентанила или фентаниловых аналогов. Именно с употреблением этих средств связывают несколько «эпидемий смерти» от передозировки, которые прокатились по стране в период после 1970-х годов. С осени 2013 года из-за передозировки фентанила и его аналогов в странах Северной Америки погибли пять тысяч человек.

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Комиссия по наркотическим средствам была учреждена в 1946 году. Она состоит из представителей 53-х государств, избираемых Экономическим и Социальным Советом ООН (ЭКОСОС) сроком на четыре года. Основная функция Комиссии - осуществление наблюдения за применением международных договоров по вопросам контроля над наркотическими средствами и психотропными веществами.

60-я сессия Комиссии по наркотическим средствам продлится до 17 марта. Для участия в ней прибыли полторы тысячи представителей государств-членов ООН, международных организаций и гражданского сообщества.

16 марта ее участники рассмотрят вопрос о включении прекурсоров метамфетамина фентанила и их аналогов в перечень средств, подпадающих под режим действия Конвенции 1988 года о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Такое решение призвано помочь государствам в борьбе с подпольным изготовлением этих веществ. Кроме того в ходе сессии под режим особого контроля, в соответствии с Конвенцией 1961 года, попадет аналог фентанила - бутифентанил.

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Следует отметить, что сегодня во всем мире от наркотической зависимости страдают примерно 27 миллионов человек. В их числе - 12 миллионов инъекционных наркоманов. В 2014 году в результате передозировки и других причин, связанных с потреблением наркотиков, погибло около 207 тысяч человек.

В целом в 2014 году в мире насчитывалось от 157 до 337 млн. человек в возрасте 15-64 лет, употреблявших запрещенные вещества в течение последнего года.