В США одобрен препарат для лечения передозировки фторурацилом

Препарат был зарегистрирован под торговым наименованием Вистогард (Vistogard), пишет Ремедиум.

Фторурацил и капецитабин на протяжении многих лет широко используются в лечении различных видов онкологических заболеваний, несмотря на их высокую токсичность. Как отметили в FDA, передозировка химиотерапевтическими ЛС случается редко, однако она несет серьезную угрозу жизни пациента.

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Пероральный уридина триацетат запускает каскад реакций, блокирующий апоптоз, вызванный применением химиотерапии. В случае передозировки фторурацилом и капецитабином необходимо обеспечить как можно более раннее введение уридина триацетата. Также препарат может использоваться при развитии жизнеугрожающей реакции химиотерапию.

Эффективность и безопасность нового препарата изучались в клинических исследованиях, прошедших при участии 135 пациентов.