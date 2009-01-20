У азиатов обнаружен ген, вызывающий заболевания сердца

Международная команда ученых нашла генетическую мутацию, наличие которой практически гарантирует развитие сердечных заболеваний.

Подобная мутация встречается исключительно у жителей Южной Азии, причем носителями мутантного гена являются около четырех процентов жителей региона, или примерно 60 миллионов человек.

Описанная учеными мутация связана с потерей 25 пар нуклеотидов в гене MYBPC3, кодирующем структуру белка сердечной мышцы. Образование дефектного белка может вызывать развитие тяжелой артериальной гипертензии, дистрофии сердечной мышцы, а также внезапную остановку сердца. В молодости организм может блокировать эффект мутировавшего гена, однако с возрастом эта способность исчезает, что приводит к появлению симптомов поражения сердца, отмечают исследователи.

Ученые из четырех стран мира исследовали распространенность и значение этой мутации почти у 1500 жителей Индии. Выяснилось, что при наличии этой аномалии риск заболевания сердца повышался в семь раз. Дальнейшие исследования показали, что более 90% лиц среднего и пожилого возраста с этой наследственной аномалией страдали заболеваниями сердца, сообщил руководитель исследования Кумарасами Тангараж.

В последующем, при проведении генетического анализа жителей 26 стран на пяти континентах, указанную мутацию удалось обнаружить в Пакистане и Шри-Ланке, а также в Малайзии и Индонезии. В остальных странах она не встречалась, заявили исследователи.

По мнению специалистов, новые данные могут быть полезны для выявления лиц, предрасположенных к заболеваниям сердца, а также созданию новых методов лечения.

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