Раненых под Зайцево волонтеров прооперировали, угрозы их жизни нет

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

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«8 марта в результате обстрела российско-оккупационными войсками, недалеко от Зайцево получили ранения волонтеры благотворительного фонда «Батальон Волонтер» Юлия Толмачева и Сергей Адамяк. В течение часа раненых доставили в Бахмутскую центральную районную больницу, где их прооперировали военные врачи», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Толмачева получила огнестрельное осколочное ранение мягких тканей головы и сотрясение головного мозга легкой степени. Ее коллега Адамяк получил тяжелое огнестрельное ранение левой руки.

Сообщается, что оперативное вмешательство прошло без осложнений. Угрозы для жизни обоих пациентов нет. В 17 часов их эвакуировали в Днепр.