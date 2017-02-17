НАТО продолжит помогать Украине в реабилитации раненых военных
НАТО и в дальнейшем будет помогать Украине в медицинской реабилитации раненых военных.
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Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины, об этом шла речь во время встречи министра социальной политики Андрея Ревы с руководителем проектов Трастовых фондов НАТО Фредериком Пежо.
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Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках проекта Трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации и новые форматы совместной работы в сфере медицинской, психологической реабилитации, адаптации украинских военнослужащих.
Министр выразил благодарность за помощь Трастового фонда НАТО, который в это сложное для Украины время содействует медицинской реабилитации украинских военнослужащих.
«У нас есть такое выражение – настоящие друзья познаются в беде. Поэтому я искренне благодарю за ту значительную помощь, которую вы оказываете нам сегодня, и хочу сказать, что вы для нас не только партнеры, но и настоящие друзья Украины», - заявил Рева.
Как сообщал УНИАН, 133 военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые получили ранения во время антитеррористической операции, находятся на лечении в учреждениях здравоохранения Минобороны.
Еще 13 военнослужащих проходят лечение за рубежом. В частности, по четыре бойца – в Германии и Венгрии, по два – в США и Италии, и один – в Латвии.
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62 участника АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях Вооруженных сил Украины.
Всего за прошлый год реабилитацию в военных медицинских учреждениях прошли около 1200 военнослужащих, в этом году – уже 19 участников АТО.