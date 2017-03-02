Эксперты выступают за полный запрет табачной выкладки в местах продажи

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил юрист проекта «Киев без табачного дыма» Центра демократии и верховенства права Петр Король.

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«Табачные компании, их маркетологи очень нахально используют места продажи - киоски, магазины - для того, чтобы рекламировать и стимулировать продажи своего товара, что фактически нивелирует той запрет, который принят в 2012 году. Мы неоднократно обращались в контролирующие органы с письмами, жалобами, запросами, отмечая, что такая выкладка является нарушением действующих норм, однако, как оказалось на практике, к сожалению, такая выкладка находится в серой зоне регулирования, что, в свою очередь, делает невозможным имплементацию действующего запрета», - подчеркнул он.

При этом Король отметил, что, по мнению судов, а также табачной индустрии, такая агрессивная выкладка не является прямым нарушением.

«Мы считаем, что единственным возможным эффективным вариантом - инструментом решением этой проблемы является полный запрет выкладки табачных изделий в местах продажи», - подчеркнул он.

В свою очередь директор программ Евразийского региона кампании «За будущее детей без курения» Джошуа Абрамс считает, что в результате выкладки табачных изделий бренды сигарет становятся узнаваемыми, а курение воспринимается как общественная норма - молодежь начинает курить.

«Однако, есть универсальный инструмент, который может решить эту проблему, - запрет размещения сигарет на виду», - сказал он.

Эксперт Киевской школы экономики Павел Яворский отметил, что в условиях ограничения выкладки, согласно исследованиям, вероятность начать или продолжать курить уменьшится на 23%.

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В то же время председатель правления ОО «Жизнь» Андрей Скипальский заявил, что его организация выступает за все возможные методы регулирования, которые ведут к сокращению употребления табака.

«То, что мы видим сейчас, - это абсолютно нецивилизованный способ торговли. Такого вы нигде не увидите. Мы не говорим ни в коем случае о том, чтобы забирать лицензии. Мы говорим, что, если табачные корпорации не смогли выполнить норму 2012 года и убрать все формы стимулирования, а через три-четыре года доказали присутствие рекламы табака в киосках до 80%, то ответом на это является запрет выставлять в витринах .... Мы говорим, что вариантом решения вопроса может быть очищение витрин и, собственно, торговля сигаретами цивилизованно», - отметил эксперт.

По мнению Скипальского, альтернативой может быть создание специализированных мест для торговли табачными изделиями.

«Альтернативность этого подхода заключается в том, что абсолютно нормально и цивилизованно можно создать специализированные места для торговли табаком, где будут торговать только табаком, и в такой киоск или магазин, не имеющий внешней рекламы, смогут заходить взрослые потребители и видеть там даже рекламу. Но туда не будут заходить дети, некурящие, и внешне это будет выглядеть как просто магазин ... Это приведет к уменьшению привлечения молодежи в перспективе», - убежден он.

Эксперт также отметил важность принятия парламентом законопроекта №4030а, который предусматривает запрет наружного размещения табачных изделий в витринах магазинов для уменьшения распространенности курения в Украине, в частности, среди подростков и молодежи.

Председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец в свою очередь озвучила такую статистику - на сегодняшний день от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирает более 500 тысяч человек. По ее словам, это является прямым следствием влияния никотина на организм.

«Мы сегодня все вместе боремся против невероятной монополии, которая держит украинский рынок через налоговые инспекции, правительство, парламент, потому что вы прекрасно знаете, что главными наполнителями нашего бюджета являются, в том числе, компании, выпускающие алкоголь и сигареты. Именно поэтому очень большое количество людей, которые работают в парламенте и Кабмине, защищают их интересы, не понимая, какова плата за это ... Мы совершенно сознательно, пытаясь наполнить бюджет, убиваем людей», - подчеркнула она.

Богомолец констатировала, что почти два года «мы не можем вынести закон на голосование в парламент, потому что он блокируется».

«Этот закон очень простой. Он, собственно, не ограничивает права людей. Наоборот, он защищает права людей, и на сегодняшний день та группа депутатов, которая его пытается продвинуть, не имеет возможности даже вынести его в сессионный зал", - пояснила депутат.