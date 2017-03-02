Правительство готово в ближайшее время представить новую модель здравоохранения - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время конференции "Трансформация'17. Что реформы изменят в жизни украинцев".

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“В принципе, мы уже готовы в ближайшее время предложить модель здравоохранения в Украине”, - сказал премьер.

Гройсман подчеркнул, что система здравоохранения должна быть направлена на то, чтобы украинцы получали качественные медицинские услуги.

«Мы оставили советскую систему, которая финансирует не здоровье украинских граждан и не медицинскую услугу, а финансирует койко-места в украинских больницах. Мы должны изменить эту систему”, - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2016 года Кабинет министров утвердил концепцию реформирования сферы здравоохранения и ряд нормативных актов для ее реализации.

Концепцией предусмотрено поэтапное внедрение в Украине системы медицинского страхования.

Концепция закрепляет модель национального солидарного медицинского страхования, которым будут охвачены 100% граждан. Согласно концепции, сборы страховых взносов будут осуществляться через общую систему налогообложения и будут собираться в государственном бюджете. Страховые выплаты на лечение отдельного человека не будут привязаны к размеру его индивидуальных взносов. Отношения между врачом и пациентом будет регулировать созданный единый национальный заказчик, который будет планировать и закупать медицинские услуги для граждан, напрямую контрактовать медицинские учреждения, оценивать и контролировать качество услуг, поддерживать электронную систему сбора и обмена медицинской информацией.

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Также государство вводит понятие гарантированного пакета медицинской помощи. Речь идет о четко определенном наборе медицинских услуг и лекарств, право на получение которого будут иметь все без исключения граждане Украины. Гарантированный пакет медицинской помощи будет ежегодно пересматриваться и публиковаться.

Процесс перехода на новую модель финансирования отрасли будет постепенным и рассчитан на 3 года с окончательным введением в 2020 году.